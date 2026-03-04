Bir dönem Çorumspor forması giyen Kazım Gökel (63) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
63 yaşında hayatını kaybeden Kazım Gökel, 1984-1985 sezonunda Çorumsporda forma giymişti.
29 yaşında futbolu bırakan Gökel, Osmancık Belediyesi’nde işe girmiş buradanda emekli olmuştu.
Gökel’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Osmancık Beylerbeyi Cami’inde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına ve başsağlığı diler.
