İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, kapalı sebze pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı ziyarette Başkan Çizikci, esnafın taleplerini dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Çizikci; "Pazar yerleri, şehrimizin nabzının attığı; hemşehrilerimizin bir araya gelip sohbet ettiği, dayanışmanın ve bereketin hissedildiği kıymetli buluşma noktalarıdır. Biz de bugün kapalı sebze pazarımızda bu güzel atmosferi hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Esnafımız bizi bilir, biz de esnafımızın kıymetini biliriz. Ramazan ayının bereketini pazar yerimizde paylaşırken hem alışveriş yapan kıymetli hemşehrilerimizle hem de alın teriyle tezgâhını kuran pazarcı esnafımızla ayaküstü sohbet ettik. Taleplerini, önerilerini ve düşüncelerini birinci ağızdan dinledik. Toprağını eken, emeğini tezgâhına taşıyan üreticilerimiz ve pazarcı esnafımız şehrimizin bereketine katkı sunan kıymetli emekçilerdir. Samimi karşılamaları ve içten sohbetleri için tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi