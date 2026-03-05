Çorum’da önceki Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Müdür Başyardımcısı C.I bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Okulda bulunan diğer öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde saldırı büyümeden engellenirken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yaşanan olayın ardından toplanan eğitim sendikaları ve öğretmenler olayı protesto ederek, okullarda yaşanan bu tür olayların eğitim ortamını ve çalışma barışını tehdit ettiğini söyledi.

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirlerin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren öğretmenler, eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının hem eğitim sistemi hem de toplumun geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.