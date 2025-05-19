Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bugün Türkiye finalleri için İzmir’e gidecek Arca Çorum FK U 19 takımına yemek ikram etti ve hocalarına ise birer plaket verdi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Hilal Kiraz, Cumhur Sevinç’in katılımı ile Kahveland’da verilen yemeği Arca Çorum FK Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Halis Öksüz ile U 19 takımı Teknik Direktörü Selahattin Karaca, kaleci antrenörü Nurettin Kabalak ve antrenör Burak Çamlıbel ile futbol takımı oyuncuları katıldı.

Başkan Ferhat Arıcı grup maçları ve play-off’u kazanarak Türkiye’nen sekiz takımının mücadele edeceği finallerde ilimizi temsil edecek olan Çorum FK’yı tebrik ederek ‘Gençlerimizin Türkiye Şampiyonasında başarılı olmasını canı gönülden diliyoruz. Bu başarıda emeği olan Başkan Oğuzhan Yalçın, Alt Yapıdan Sorumlu As Başkan Sinan Özdilli ve teknik ekibi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum’ dedi.

Yemek sonunda tüm takıma başarılar dileyen ASKF Yönetimi teknik heyete birer plaket verdiler.