Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya’ya hayırlı olsun ziyareti.

Ferhat Arıcı beraberinde ASKF Lisans Sorumlusu Mustafa Arslan ve Dodurgaspor Kulübü Başkanı Mustafa Aydoğdu iye Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Ferhat Arıcı, İsmail Çetinkaya’yı başarısından dolayı kutladı ve görev süresi boyunca amatör spora vereceği destekler için şimdiden teşekkür etti. Arıcı ayrıca Dodurgaspor’un amatör futbolda liglere katılması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da ziyareti nedeni ile ASKF Başkanı’na teşekkür etti ve amatör spor için ilçeye yapılan spor tesislerinin aktif olarak kullanımı için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.