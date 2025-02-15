Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Düvenci İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteği verdi.

Ferhat Arıcı, Düvencispor Başkanı Hüseyin Gödek, Onursal Başkanı Yusuf Altun ile birlikte ilk olarak Düvenci ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okul idarecileri ile görüştü ve spor malzemelerini okul öğrencilerinin kullanımı için teslim etti.

Arduç daha sonra Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ı ziyaret ederek spora verdiği destekler için teşekkür etti. Yalçın ise Ferhat Arıcı okuluna yaptığı malzeme desteği ve ziyareti nedeni ile teşekkür etti.