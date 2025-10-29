Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törene Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Ali Çalgan tarafından anıta çelenk sunuldu.