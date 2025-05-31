Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Ecz. Buse Alpaydın’ın eczanesine yazdırdığı "En İyi İlaç Atatürk" ifadesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan seviyesiz ve haddini aşan ifadeleri kınadıklarını belirten Erol Afacan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderdir. Öyle ki, dünyanın dört bir yanında heykelleri dikilmiş, adı eğitim kurumlarına, meydanlara verilmiş, fikirleriyle özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine ilham olmuş bir şahsiyettir. Viyana'da Atatürk büstü bulunmaktadır. Küba'da, Havana'da Atatürk büstü yer alır. Meksika'da Atatürk heykeli vardır. ABD'de, Washington'da Atatürk anıtı mevcuttur. Hollanda, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Romanya gibi pek çok ülkede Atatürk'ün ismiyle anılan parklar, heykeller, anıtlar bulunmaktadır. Çünkü Atatürk, "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyen, bilimi ve aklı rehber edinen, barışı önceleyen bir dünya vizyonu sunmuş, çağdaş uygarlığın yolunu işaret etmiştir.

Dünyanın önemli liderlerinin de Atatürk hakkında söyledikleri sözler ortadadır:

Franklin D. Roosevelt (ABD Başkanı): "Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

VVinston Churchill (İngiltere Başbakanı): "Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yücelten Atatürk'ün liderliği insanlık tarihinde müstesna bir yere sahiptir."

Charles de Gaulle (Fransa Cumhurbaşkanı): "Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük liderlerinden biridir."

John F. Kennedy (ABD Başkanı): "Atatürk, insanlık ideallerinin mümtaz simalarından biridir. Milletine çağdaş bir toplum yolunu açmıştır."

Şimdi böyle bir liderin milletine umut, güç ve moral kaynağı olmasını küçümseyen, Atatürk sevgisini hedef alan bu tür haddini aşmış ifadeler, Türk milletinin kalbinde asla karşılık bulmayacaktır. Atatürk, bizlere bilimi, aklı, çağdaşlaşmayı, özgür birey olmayı ve ulusal onuru miras bırakmıştır. Ecz. Buse Alpaydın eczanesinde Atatürk'e olan sevgisini ve saygısını mesleğiyle bir araya getirerek "En İyi İlaç Atatürk" ifadesini görmek, bir moral, bir değer, bir özgüven ve milletçe omuz omuza durma kararlılığımızın ifadesidir. Bugün dahi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Atatürk'ün fikirleri okutulmakta, liderlik derslerinde anlatılmaktadır. Çünkü Atatürk sadece şahsiyetiyle değil, fikirleri, bilime ve akla olan bağlılığıyla bir vizyon lideridir.

Ve unutulmamalıdır ki: "Sözler ile bilim çakışırsa, bilimi tercih edin" diyen bir liderdir Atatürk. Biz de eczacılar olarak Atatürk'ün bilime ve akla verdiği önemi temel ilkemiz olarak benimsiyoruz. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." diyen bir liderin izinden yürümekten de onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)