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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölene dek yanından ayrılmadığı emir eri Çorumlu çıktı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akören köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Bekir Çavuş'un hikayesi ise şöyle anlatılıyor;

"Bekir Çavuş (Cingöz), Şark Cephesinde Kazım Karabekir komutasında görev yaptığı sırada Atatürk'ün Erzurum Kongresi münasebetiyle gelmesi üzerine 1919 yılında Kazım Karabekir Paşa tarafından Atatürk'ün maiyetine verilmiş olup, askerlik döneminde emir çavuşu olarak, savaş sonrasında komiser rütbesiyle 1936 yılına kadar Ulu Önder'in itimadını kazanarak, adeta gölgesi gibi yakın koruma olarak maiyetinde onurla görev yapmıştır.





Eski Muhafız Taburu Birliği'nin lideri Topal Osman'ın Çankaya'yı kuşattığı esnada Atatürk'ün otomobili ile Çankaya köşküne gelen Bekir Çavuş, üç kurşunla yaralanmasına rağmen çatışmaya devam etmiş sonradan Atatürk tarafından tedavisi için Viyana'ya gönderilmişsede maalesef, kurşunlardan bir tanesi çıkarılamayarak omuriliğinde kalmıştır.



1956 yılında omuriliğindeki kurşunun etkisiyle rahatsızlanmış kendisini yakından tanıyan o dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, gereken ilgiyi göstermiş olsada 1960 yılında tekrar rahatsızlanarak vefaat etmiştir.



Daha geniş bilgi ve resimler Kültür Bakanlığı ve Alaca Kaymakamlığı sitelerinde mevcut. Bekir Çavuş'a (Cingöz) soyadını Atatürk vermiştir ve Atatürk'le çok fotoğrafı mevcut.