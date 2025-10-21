Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Kulübü 2025 sezonunu Avcı Bayramı ile sonlardırdı. Melikgazi Atış Poligonunda beş kategoride düzenlenen yarışmalara çok sayıda Atıcı katıldı.

Profesyonel Trap yarışmalarında Necati Abdal birinci, Fırat Çağıl ikinci Orhan Coşkun ise üçüncü olurken amatör trap yarışmalarında ise Emrah Demiray birinci olurken Emin Sıcak ikinci Ali Beyaz ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Bayanlar Trap atışları sonunda ise Habibe Tuncay birinci Fatma Kaya ikinci Azra Tuncay üçüncü Hiranur Hız ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tek Kurşun atışları sonunda ise Necati Abdal birinci olurken Ziya Emiroğlu ikinci Mustafa Recaivelioğlu üçüncü oldu. Tavşan Atışında ise Serka Kaya birinci Mehmet Koç ikinci Şeref Bilan üçüncülük ödülünün sahibi oldular.

Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Serkan Kaya bu organizede kendilerine verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve tüm ekip arkadaşlarına ve üyelerine teşekkür etti. Kaya yeni sezonda tekrar buluşmak dileğinde bulundu.