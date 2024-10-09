Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Baro seçiminde yeniden başkanlığı seçilen Av. Turan Kalıpcı mazbatasını aldı.

Adliyede düzenlenen mazbata törenine Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Tahir Avcıbaşı, Seçim Hakimi Orhan Özdemir ve Baronun yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, genel kurulda listesine verilen destekten dolayı her bir meslektaşına teşekkür etti.

Yeni dönemde de avukatlık mesleğinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirten Turan Kalıpcı, “Bugün itibariyle mazbatamızı alarak göreve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim sürecinde yanımızda olan, görüşlerini paylaşan, önerileriyle katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza minnettarız. Birlikte mesleki sorunların çözümü, mesleğimizin daha ileriye taşınması ve meslektaşlarımızın haklarının korunması için çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni dönemde de dayanışma içinde, mesleğimizin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü savunacağız. Hep birlikte daha güçlü, daha adil bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımız tamdır” diye konuştu.