Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında Brusella ve Şap hastalıklarına karşı rapel aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda veteriner hekimler, Avhatyaka köyünde saha çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer, hayvan sağlığını korumanın tedavi sürecine göre çok daha ekonomik ve verimli olduğuna dikkat çekerek, aşılama çalışmalarının hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerin, hayvan hastalıklarına karşı aşılama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, yetiştiricilerin de belirlenen aşı takvimlerine hassasiyet göstermeleri istendi.