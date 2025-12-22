Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 20-22. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de 20, 21 ve 22. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

20. hafta

9 Ocak Cuma

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK

21. hafta

16 Ocak Cuma

20.00 Çorum FK - Adana Demirspor

22. hafta

25 Ocak Pazar

13.30 Hatayspor - Ümraniyespor

13.30 Sarıyer - Çorum FK

16.00 Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Manisa FK - İstanbulspor