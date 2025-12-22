Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 20-22. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:
20. hafta
9 Ocak Cuma
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK
21. hafta
16 Ocak Cuma
20.00 Çorum FK - Adana Demirspor
22. hafta
25 Ocak Pazar
13.30 Hatayspor - Ümraniyespor
13.30 Sarıyer - Çorum FK
16.00 Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Manisa FK - İstanbulspor
Muhabir: İhlas Haber Ajansı