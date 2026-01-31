Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor 19. maçında bugün Ankara’da Ziraat Bankart karşısında galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Ligde 18 maçta 15 galibiyet ve üç mağlubiyet alan Sungurlu Belediyespor 41 puanla ikinci sırada bulunuyor,

Lider Onikişubat Belediyespor gösterdiği performansla ligin şampiyonluk yolunda rakipsiz görünüyor. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise ikinci sırada oldukça avantajlı.

En yakın rakibinin 7 puan önünde bulunan Sungurlu Efeleri bugün saat 15.30’da Beştepe Voleybol Salonunda Ziraat Bankkart takımı ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak hedeflerine ulaşmak için istedikleri seriyi yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Bugün Ankara’da oynayacakları maçta Ankara’da oturan hemşehrilerini maça davet eden Özdemir ‘Takım olarak sezon başı hedeflerine ulaşmak bugünde kazanmakta başka bir düşüncemiz yok. Hafta boyunca bu maça hazırlandık. Sekiz gündü yapacağımız üç maçtan galibiyet ile ayrılarak hedefimize çok daha yaklaşmak istiyoruz’ dedi.