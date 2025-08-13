Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, odasına yeni gayrimenkuller kazandırmak için kolları sıvadı.

Dikiciler ve Kunduracılar Odası üyeleri, odalarına ait Kunduzhan Mahallesi’ndeki 4332 ada, 4 parsel 1.263 metrekarelik arsaya odaya sabit gelir kazandırılması için dün Olağanüstü Genel Kurul’la toplandı. Oda üyelerinin tamamına yakının katıldığı Genel Kurul’da Oda Başkanı Cumhur Palabıyık ve Yönetimine oybirliği ile tam yetki verildi.

ÇESOB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula; ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Çakır İnşaat & Hafriyat ortaklarından Şaban Torun, Ersoy İnşaat Mühendislik Mimarlık Sahibi Cemal Ersoy, Par Plastik ve İnşaat Sanayi Sahibi İrfan Yaşar ve çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını Orhan Alkan’ın yaptığı Genel Kurul’un Başkan Vekilliğini Haliscan Saraç, katip üyeliklerini ise Mustafa Küçükyıldız, Mehmet Atıf İmal ve Arif Yeşil yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çorum merkez Kunduzhan Mahallesi’ndeki 4332 ada, 4 parsel 1.263 metrekarelik Dikiciler ve Kunduracılar Odası’na ait taşınmazın odaya sabit gelir sağlanması amacıyla yüklenici firmaya verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca arsaya yapılacak olan binanın başlangıcından anahtar teslimine kadar geçen süre içerisinde anlaşma yapmaya, şartname hazırlamaya, bankalardan kredi kullanmaya, gayrimenkul alım ve satımında, tapu işlerinde, resmi kurum ve şahıs ilişkilerinde Oda Başkanı Cumhur Palabıyık’a tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan Oda Başkanı Cumhur Palabıyık, kendisine inanan ve güvenen tüm oda üyelerine teşekkür ederek, oda üyelerinin vermiş olduğu bu yetkiyi ve güveni boşa çıkarmayacağını ve oda üyelerinin menfaatlerini sonuna kadar koruyup kollayacağını kaydetti. Palabıyık, oda üyeleri olarak hep birlikte büyüyeceklerini de sözlerine ekledi.