Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Anadolu Yıldızlar Ligi için oluşturulacak Çorum takımı seçmeleri için sadece beş kulübün liste verdiğini belirterek diğer kulüplerinde bu karma için sporcu vermesi gerektiğini söyledi.

Ayan, belirlenen süre içerisinde Anadolu Yıldızlar Ligi seçmeleri için Kültürspor, İl Özel idarespor, Mimar Sinanspor, Devanespor ve Ahlatcı Çorum FK takımlarının liste verdiğini belirterek bu beş kulübe katkıları için teşekkür etti.

İl Temsilcisi Engin Ayan bu proje sahalarına kullandıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çok önemsenen bir organizasyon olduğunu belirterek ‘Kurulacak bu takım ilimizi temsil edeceğini belirten tüm kulüplerimizin sürece katılım göstermesini bekliyoruz’ dedi.