Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süredir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Ayla Çağlıyan Türk, profesörlük unvanını alarak önemli bir akademik başarıya imza attı.

2011 yılında Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nden Çorum’a uzman doktor olarak atanan Prof. Dr. Ayla Çağlıyan Türk, göreve başladığı günden bu yana hem mesleki başarısı hem de hastalarına gösterdiği ilgiyle tanınıyor.

Daha önce bölümde dışarıdan gelen profesörler görev almış olsa da, Prof. Dr. Ayla Çağlıyan Türk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yetişip profesörlük unvanını alan ilk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu.

Ayla Çağlıyan Türk, son olarak geçtiğimiz günlerde Çorum'da 14 yıl önce, kanser sebebiyle 3 ay ömür biçilen hastasına başarılı bir tedavi uygulayarak, tekrar yürümeye başlamasını sağlamış, mesleki başarısına bir yenisini daha eklemişti.