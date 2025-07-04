Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı transfer etti.

Amedspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına varmıştır. Aytaç Kara ile resmi sözleşme Cuma günü İstanbul’da imzalanacaktır. Futbolcumuz imza sürecinin ardından Erzurum kampına katılacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."