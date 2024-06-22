Çorum’da yapılacak Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele edecek merkezden üç kulübün sporcuları hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yazıçarşıspor HE Kültürspor ve Çorum Yıldızlarıspor kulüpleri sporcuları 26-30 Haziran tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılacak 9-11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında on sporcu ile mücadele edecek.

Şampiyonada 11 yaş altı kategorisinde Hatice Mol, Erdem Erdemirci, Yusuf Kayra Çakır, Melek Özyılmaz, Yaren Şahbaz ve Yusuf Emre Aydın mücadele ederken 9 Yaş altında ise Eymen Şahbaz, Melis Çakır, Elif Sarıalioğlu ve Tunahan Çakır kürsüye çıkmak için mücadele edecekler.

Badminton İl Temsilcisi ve antrenörü Bayram Aydın Çorum’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi en güzel şekilde temsil etmek için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.