CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çorum’da şehit ve gazi dernekleri ile şehit yakınlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Bağcıoğlu, ayrıca Çorum Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimizin kabirleri başında dua etti.

Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Yankı Bağcıoğlu, beraberinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Sekreteri Halil Ünal, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ve İl Yöneticisi Ali Özgür'ün katılımı ile Harp Malulü Gaziler - Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz ve yöneticilerini, Çorum Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Uğur Beker ve yönetimini, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül ve yönetimini, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi Başkanı Gürol Matpan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sivil toplum kuruluşlarında şehit aileleri ve gazilerle görüşen Yankıoğlu, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak her zaman ve her koşulda şehit ailelerinin, gazilerin yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyaretlerin ardından Çorum Şehitliği'ni ziyaret eden Bağcıoğlu ve beraberindekiler, şehitlerimiz için dua etti.

CHP’li yöneticiler, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için şehadet şerbetini içerek canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çorum’da ayrıca parti binasını ziyaret ederek parti yöneticileri ile sohbet etti. Bağcıoğlu, burada basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi.