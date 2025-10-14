Çorum Bahar Spor Kulübü, 2025 yılında Türkiye genelinde önemli dereceler elde eden sporcularını ödüllendirdi.

Kulüp, sporcuların başarılarını taçlandırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla çeşitli hediyeler takdim etti.

Kars’ta Türkiye ikinciliği elde eden Elis Yağmur Yıldırım ve Damla Güleç ile birlikte Ada Ergül isimli sporcuya çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulüp yönetimi, bu tür ödüllendirmelerin sporcuların motivasyonunu artırdığını vurguladı.

Baharspor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan bu başarıların ardından sporcuları yalnız bırakmayarak özel bir ödül töreni düzenledi. Kulüp yetkilileri, “Amacımız sporcularımızı ödüllendirmek ve onları zirve yolunda yalnız bırakmamaktır” dedi.

Çorum Bahar Spor Kulübü, yeni dönemde kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

Daha önce Kick Boks ve Muay Thai branşlarında Türkiye dereceleri bulunan Taner Çalışkan, artık kulüp bünyesinde antrenör olarak görev yapacak.

Ayrıca, boks branşında da önemli bir adım atıldı. Çorum’un deneyimli antrenörlerinden Ziyaettin Türkoğlu nezaretinde boks antrenmanları tüm hızıyla başladı. Kulüp, 2025 yılından 2026’ya güçlü bir kadroyla geçerek Türkiye dereceleri elde etmeyi hedefliyor.