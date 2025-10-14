Hindistan’da devam eden Dünya Gençler Badminton Şampiyonasında Türk milli takımı 11. oldu ve Avrupa’dan gelen ülkeler arasında en iyi dereceyi yaptı.

Milli takım tarihinde de Dünya Şampiyonasında en iyi derecesini yaptı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Mehmet Can Töremiş’in mücadele ettiği antrenör Eren Murat Güngör’ün görevyaptığı milli takım Avrupa’dan en iyi derece yapan ülke oldu.

Çin’in birinci Endenezya’nın ikinci Japonya üçüncü Hindisten dördüncü Malezya beşinci olduğu şampiyonada takım müsabakalarının ardından ferdi müsabakalara geçildi.

Mehmet Can Töremiş ferdi müsabakalarda bu zorlu şampiyonada üst sıralarda kendine yer bulmak için zorlu bir mücadele veriyor.