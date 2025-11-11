Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun, Kocaeli Valisi'nin talimatıyla 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulması yönünde tüm camilere genelge göndermesinin yankıları sürerken konuyla ilgili bir çıkış da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun, Kocaeli Valisi'nin talimatıyla 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulması yönünde tüm camilere genelge göndermesiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir" diyen Bahçeli, "Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

"MİLLETİMİZ NE DİYORSA SÖZÜMÜZ ODUR"

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

