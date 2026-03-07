Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi İl birinciliğinde kızlarda İskilip Atatürk Ortaokulu erkeklerde Özel Pınar Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Çorum Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde dokuz erkek üç kız takımı mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda küçük kızlarda İskilip Atatürk Ortaokulu iki maçını da kazanarak şampiyonluğu kazanırken Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu ikinci, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Küçük erkeklerde ise Özel Pınar Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi olurken Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikincilik kupasını aldı.

Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu üçüncülük kupasının sahibi olurken Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödüllerini Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör, Hitit Üniversitesi Antrenör Eğitimi Bölümü Doç.Dr. Abdurrahim Kaplan ve hakem komitesi üyeleri tarafından verildi.