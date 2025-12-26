Çorum Bahçeşehir Koleji sporda şampiyonluk kazanan sporcu ve beden eğitimi öğretmenleri ile yemekte bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde sona eren Liseli Genç kız ve erkekler voleybolda ve Genç kızlar masa tenisinde Çorum şampiyonu olan takımların öğretmen, antrenörleri ve sporcuları ile Okul yönetimi yemekte bir araya geldi.

Çorum Bahçeşehir Koleji Müdürü Kazım Alpoğlu ve Okul yönetimi tarafından organize edilen yemekte Çorum şampiyonu olarak ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcular tebrik edildi.

Kazım Alpoğlu, artık okullarını değil Çorum’u temsil ettiklerini belirterek grup maçlarında Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için daha fazla çalışacaklarını belirterek emeği geçen öğretmen ve sporcuları biir kez daha tebrik etti.