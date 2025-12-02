Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’un Sungurlu ilçesini ziyaret ederek hızlı tren hattı inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu’nu; Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile il ve ilçe protokolü karşıladı.

Ziyarette proje yetkilileri, tünel ve viyadük çalışmalarının son durumu, imalat süreçleri ve genel iş takvimi hakkında teknik bir sunum yaptı.

Sunumda, Sungurlu’da planlanan yük ve yolcu duraklarına ilişkin bilgiler de paylaşılırken, bu durakların ilçe merkezi ile Organize Sanayi Bölgesine önemli lojistik ve ulaşım avantajları sağlayacağı belirtildi.

Demiryolu inşasında zemin iyileştirme, üstyapı, ray montajı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Hattın tamamlanmasıyla Ankara–Çorum arası seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağı ve bölgenin ekonomik ile sosyal gelişimine güçlü katkılar sunacağı vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, şantiye alanındaki incelemeleri sırasında teknik ekipten detaylı bilgi aldı ve çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.