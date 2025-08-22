Ankara yolunda hizmete giren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yeni tesisi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla açıldı.

Açılışa Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, birlik yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Törende Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Bakan Yumaklı’ya isminin yazılı olduğu bir semaver hediye etti.

Bakan Yumaklı birliğin içinde yer alan hanımeli yöresel marketi gezerek satılan ürünler hakkında bilgi aldı.