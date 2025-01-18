Devre arası sınavları sonunda Bölgesel Hakemliğe yükselen Nuriye Çınar Bal ve Abdullah Enes Gökgüney’e ikinci devrenin ilk hafta maçında görev.

MHK’den yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 3. grupta pazar günü Arapgirspor ile Malatyaspor takımları arasındaki maçı ilimiz Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri Yozgat’tan Eren Şahin ve Mustafa Başol Sorgunlu. Maçta dördüncü hakem olarak ise yeni Bölgesel Hakemliğe yükselen Abdullah Enes Gökgüney yapacak. Maçın gözlemcisi ise Seyfettin Yüksel.

Grupta Malatyaspor ilk yarıyı 26 puanla yedinci sırada tamamlarken Arapgirspor takımı ise 18 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Maç yarın saat 13’de Arapgir İlçe Stad’ında oynanacak.