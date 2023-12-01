Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bölgesel Hakemlerimize görev. BAL 10. grupta oynanacak Görelespor- Arsin İdmanyurdu maçını Nuriye Çınar Bal yönetirken, 7. grupta Fuzul Ömeranıspor ile Mersin Camspor maçını ise Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Pazar günü saat 13’de Görele 13 Şubat Stad’ında oynanacak Görelespor- Arsin İdman Yurdu maçını Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılığını ise Sivas’dan Okan Taşköprü ve Çorum’dan Çiğdem Varan yönetecek. Maçta dördüncü hakem olarak ise bu yıl ilimize tayin olan Ramazan Bayraz yönetecek. Maçta gözlemci olarak Çetin Güçyetmez görev yapacak. Görelespor 7 maçta topladığı 12 puanla 5. sırada yer alırken Arsin İdman Yurdu ise 5 puanla onuncu sırada bulunuyor.

BAL 7. grupta yarın oynanacak Fuzul Ömeranlıspor ile Mersin Camspor takımları arasındaki maçı ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek. Pazar günü saat 14’de Konya Kulu Fuzul Ömeranlı Stad’ında oynanacak maçta Ertuğrul Ramazan Boyraz’ın yardımcılıklarını ise Kayseri’den Serkan Yıldırım ve Yozgat’tan Mustafa Başol Sorgunlu yapacak, Maçta dördüncü hakem olarak ise il hakemi Emre Can Arslan yapacak. Maçın gözlemcisi ise Hilmi Alper Şenkal. Fuzul Ömeranlıspor 7 maçta 13 puanla beşinci sırada yer alırken Mersin Camspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Kuzey’a Sivas’ta görev

Bölgesel Gözlemci Recai Kuzey’e ise 11. grupta görev. Pazar günü saat 13’de 4 Eylül Spor Vadisi 1 nolu çim sahada Kangal Termikspor ile Develigücüspor takımları arasındaki maçı Amasya bölgesi hakemi Arslan Gökhan Çelik yönetirken yardımcılığını ise aynı ilden Arslan Sevinç ve Hüseyin Eken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Burak Kaya