Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonasında derece yaparak Balkan Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan sporcu ve antrenörler Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Karate İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Samet Türe ve Sevgi Türe ile birlikte Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonsında birinci olan Begüm Akpunar ile üçüncü olan Buğra Özeker, Hatice Sena Çolak ve Elif Gökçe Beşikci ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Samet Türe yaptıkları çalışmalar aldıkları başarılır ve katılacaklara Balkan Şampiyonası hakkında bilgiler verdi ve destekleri için İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise minik karatecileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti ve katılacakları Balkan Şampiyonasında milli forma altında da şampiyonluklar kazanmaları dileğinde bulundu. Demirkıran Karatecilere Balkan Şampiyonasında mücadele edecek sporcu ve antrenörlere milli takım forması hediye etti.

Balkan Şampiyonası Karadağ’da

Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası 30 Myıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Karadağ’ın Montenogro Bar şehrinde yapılacak. Bu şampiyonada Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe ile birlikte sporcular Begüm Akpınar, Buğra Özeker, Hatice Sena Çolak ve Elif Gökce Beşikci milli forma ile madalya mücadelesi verecekler.