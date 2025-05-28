Yeni sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Keçiörengücü Sedat Ağçay ile yola devam kararı aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Ankaragücü kulübünde önce yardımcı antrenör sonra Teknik Direktör olarak görev yapan Sedat Ağçay bu sezon 18 Ekim’de Pendikspor’un başına geçti. 20 maç görev yaptıktan sonra ayrılan Sedat Ağçay son yedi maçta ise Keçiörengücü takımında görev yaptı, Başken temsilcisi yeni sezonda da Sedat Ağçay ile devam edeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.