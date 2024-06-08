Yeni sezonda da Çorum FK’nın rakiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un olağanüstü genel kurulunda, Onur Göçmez yeni yönetim kuruluyla tekrar başkan seçildi. Genel Kurulda yönetime şirketleşme yetkisi verildi.

Divan Başkanlığını Bld.Bşk.Yrd.Ozan Onur yaptığı Genel kurula Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve kulüp üyeleri katıldı. Tek liste halinde girilen seçimleri Onur Göçmez ve ekibi kazanırken yeni Spor kanunu gereği zorunlu şirketleşme süreci için başkan ve yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet ve mali raporların ayrı ayrı okunarak ibra edildiği genel kurulda, Bandırmaspor'un toplam borcunun 45 milyon 850 bin lira olduğu açıklandı. Yeni Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Özgür Kızıllar, Adem Yılmaz, Gürel Soylu, İsmail Aydın, Onur Çon, Cihan Yılmaz, Mehmet Özbay, Soner Koçoğlu, Özer Aydın, Serdar Kurter, Mustafa Der, Bilgen Süngü, Erol Rüzgar, Emre Bahadır, Oğuz Kır, Ozan Tüm, Süleyman Tümay Özbeyli , Samet Kocaman. Denetim Kurulu : İzzetin Çalışır, Ömer Kara ve Ersin Özmen.

Genel kurulda konuşan Kulüp Başkanı Onur Göçmez, yoğun katılım için üyelere teşekkür etti. Play-off final maçını hatırlatan ve yeni yeni toparlandıklarını belirten Göçmez, "Bütün emeklerimizin sahada değil masada kaybedildiği bir maç yaşadık. Ama bu da bir deneyim oldu hepimiz için. Aslında hepimizin biraz daha fazla Bandırmaspor'a sarılması gereken yere gidiyoruz. Çünkü artık, biz gerçekten çok büyük bir kulübüz. Bundan sonra birlikteliği devam ettirirsek daha da güzel işler yapacağımıza biz çok inanıyoruz. Tek hedefimiz aile olmak. Şampiyonluk olur olmaz önemli olan camianın bir araya gelmesi." ifadelerini kullandı.

2022-2023 futbol sezonunda Bandırmaspor olarak Kampüs Projesini uygulamaya koyacaklarını söyleyen Göçmez; kampüs projesinin temmuz ayı toplantısında Bandırma Belediye Meclisine geleceğini ve Edincik’te Hobi Bahçelerinin arkasında bulunan 45 bin metrekarelik alanın 40 yıllığına Bandırmaspor Derneğine kiralanmasıyla ilgili karar verecek. Meclis kararının ardından Kampüs Projesine start vereceğiz. Kampüs Projesi 2 futbol sahası,1 kapalı spor tesisi, idari ve sosyal tesislerden oluşuyor” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’da konuşmasında, spor kulüplerinin başarısının tesisleşme ve alt yapıdan geçtiğini söyledi.

Tosun, Bandırmaspor Kulüp Yönetimi tarafından Edincik’te 45 bin metrekare alan üzerine yapılması planlanan kampüs projesine yerel yönetim olarak gerekli desteği vereceklerini sözlerine ekledi. BTO eski başkanı Osman Kocaman'ın şirketleşme ile ilgili uyarılarını yaptığı konuşmasının ilgiyle izlendiği kongrede, Bandırmaspor'un futbol şubesinin şirketleşme konusunda yönetime yetki verilmesiyle ilgili önerge de üyeler tarafından kabul edildi.