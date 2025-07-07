Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor, aradığı stoperi Hollanda’da buldu.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Bandırmaspor yönetimi kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirdi. Bordo-Beyazlı yönetimi stoper mevkisi için geçtiğimiz sezon Hollanda’nın Groningen takımında forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Leandro Bacuna ile sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Groningen forması ile 33 maça çıkan deneyimli stoper 5 kez de fileleri sarsmayı başardı.