Arca Çorum FK SMF Hastası Baran’a bir kez daha umut oldu. Geçtiğimiz ay içinde Baran ve ailesini tesislerde misafir eden ve ona destek için camiaya çağrıda bulunan kırmızı siyahlı takım cuma akşamı oynanan Adana Demirspor maçında bu kez Türkiye genelinde Baran’a destek istedi.

Kırmızı Siyahlı takım ve misafir Adana Demirspor takım futbolculara sahaya SMA Hastası Baran’a umut ol dev pankartı ile birlikte maça çıktılar. Minik Baran da sahaya kırmızı siyahlı takımın yeni transferlerinden Thiam’ın kucağında sahaya çıktı.

İki kanaldan canlı olarak yayınlanan maç serenomosi öncesi ekranlara yansıyan bu görüntüler minik Baran’ın tedavisi için gerekli paranın toplanması adına son derece önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

Minik Baran’ın anne ve babası da serenomi sırasında Çorum FK Kulüp Ceo'su Derya Hırka ile birlikte izlediler ve kırmızı siyahlı kulübe verdikleri destek ve katkılar nedeni ile teşekkür ettiler.