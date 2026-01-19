Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor kötü yönetim sonunda battı ve şu anda 2. lige düştü. Bundan sonrası içinde işler çok kötü görünüyor. Cuma akşamı Çorum FK karşısında tamamı alt yapıdan yetişen gençlerden oluşan ve yaş ortalaması 17-18 olan Adana Demirspor’un küçük kaptanı büyük yüreği ile maçı izleyen herkesin büyük takdirini kazanan Kürşat Türkeş Küçük oldu.

90 dakika boyunca takımı için diğer arkadaşları ile birlikte büyük bir mücadele veren kendisi ve soyadı Küçük ancak yüreği çok büyük Kürşat Türkeş Küçük maç sonunda kırmızı siyahlı takım futbolculaı ve taraftarnlarının büyük beğenisini ve alkışını aldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Çorum FK’nın tecrübeli kaptanı Yusuf Erdoğan rakip takım kaptanının yanına giderek onu ve takımını tebrik etti ve formasını değiştirmek istedi. Ancak Kürşat Türkeş Küçük kulübün içinde bulunduğu durumu anlattı ve formayı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ısrar etmeyen kaptan formasını ona verdi.

Kürşat Türkeş Küçük’ü tebrik etmek için gelen diğer isim Oğulcan Çağlayan ise genç futbolcudan formasını almak için çok ısrar etti ve sonunda formasını almayı başardı. Küçük formasını kaptırdıktan sonra ise üşümemek için Yusuf Erdoğan’ın formasını giyerek taraftarlarını selamladı. Soyunma odasına giderken tribündeki taraftarların alkışına teşekkür eden Kürşat Türkeş bu arada verilen bir kasketi takınca ortaya bu güzel göründü çıktı.