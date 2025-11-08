Çorum Barosu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Hürriyet takımı kazandı.

Nazmi Avluca sahasında düzenlenen turnuvanın final maçında Cumhuriyet takımını yenen Hürriyet takımı birinci olurken Cumhuriyet takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Adliye takımı üçüncü olurken Adalet U 19 takımı ise dördüncülük kupasını aldı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı ‘Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, hakemlerimize, görevlilerimize ve destek veren kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür eder dereceye giren takımları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin ışığında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın güçlenmesi dileğiyle’ dedi.