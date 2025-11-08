Okul Sporlarında ilk madalyalar Judo branşında dağıtıldı. Liseli Gençler Judo İl birinciliğinde 17 sporcu mücadele etti.

Sadece dört sıklette müsabanını yapıldığı il birinciliğinde erkeklerde beş okuldan yedi, kadınlarda ise yedi okuldan on sporcu mücadele etti.

Mahmut Atalay Judo Salonunda yapılan il birinciliğinde sıkletlerinde madalya kazanan sporcular ve okulları şöyle: Genç Erkekler: 60 kilo: 1. Abdullah Yurttaş, 66 kilo 1. Eren Tosun (Alaca Metem), 2. Miraç Sevil (ŞATO), 3. Rüzgar Şahan (Alaca Fen Lisesi). 73 kilo: 1. Metehan Karasu (Hayrettin Karaman Anadolu Lisesi), 81 kilo İlhan Yılmaz (Alaca İmam Hatip Lisesi), +90 kilo: Efe Karasu Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi).

Genç Kadınlar: 48 kilo: 1. Aysu Naz Çağıl (75. Yıl Anadolu Lisesi), 2. Fidan Bolat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi). 52 kilo: 1. Sinem Tümer (Özejder Sosyal Bilimler Lisesi), 2. Nisa Elik (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi), 3. Sevval Deveci (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi). 57 kilo: 1. Elif Bayat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi), 2. Nazlı Hilal Coşgun (Mimar Sinan Anadolu Lisesi). 63 kilo: 1. Meleknur Köroğlu (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 70 kilo: 1. Meliha İlayda Aydoğdu (Şahit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), +70 kilo: Şuğra Şükriye Özdemir (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).