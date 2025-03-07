Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Çorum’da verilen sağlık hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut'a karşı haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıldığını ifade eden Ahmet Saatci, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çorum'da sağlığın başında ilimizi tanıyan, ilimizin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve sorunlarını yakinen bilen ve ilimizde uzun zamandan beri hem hekim olarak hem de idareci olarak hizmet veren, bilgi, birikim ve tecrübe noktasında sağlık hizmetlerine katma değer sağlayan ve göreve geldiği günden bu güne kadar özveri ile ilimizde verilen sağlık hizmetinde yaşanan sıkıntıların çözümü ve asgariye indirilebilmesi, verilen hizmet ağının genişletilmesi ve halkın memnuniyet katsayısının imkanlar ölçüsünde yükseltilebilmesi için gece gündüz demeden çalışan bir il müdürümüz var. Kendilerine sağlık hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Son günlerde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimine karşı haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıldığını, olumsuz bir algı ve hava oluşturulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Sayın Başhekime yönelik suçlamaları haksız ve yersiz bulmaktayız. Öncelikle, herkesin fikirlerini özgürce ifade edebilmesi, kurum içinde gelişim ve değişimin sağlanabilmesi adına son derece kıymetlidir. Ancak bu süreçte, bir yöneticinin emeklerinin ve katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Başarı bir ekip işidir. Ortada bir başarı varsa bu başarıda diğer yönetim kademelerinde görev alan yöneticilerin ve bu çarkı döndüren çalışanların hakkını da teslim etmemiz gerekir. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz; Sağlık çalışanları tüm süreçlerde en özverili çalışılan, sıkıntının ve stresin had safhada olduğu alanlarda görev yapmaktadır. Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerden en büyük beklentimiz, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcı olmamalarıdır. Yöneticilerde neticede insandır. İnsanın olduğu yerde hatanın olmaması mümkün değildir. Önemli olan hatada ısrar etmemektir. Ayrıca idareciler dokunulmaz ve eleştirilemez kişiler de değillerdir. Ancak eleştiriler yapıcı olmalı, üzüm yeme amaçlı yapılmalıdır. İdareciler eleştirilirken yapabilecekleri imkan, devlet tarafından sağlandığı halde keyfi olarak yapmadıkları iyileştirmeler varsa, yetkileri olan ve yetkilerini aşmayan konularda inisiyatif almaktan kaçınırlarsa haklı olarak eleştirilebilirler. Ancak eleştirildikleri konular yetkilerinin ve imkanlarının dışında konularsa bu eleştirilerin iyi niyetle yapıldığı söylenemez ve kabul edilemez. İdarecilerin elinde sihirli değnek yoktur. Sadece sağlanan imkanlar ölçüsünde yapabilecekleri vardır.

Hastalarımıza şifa dağıtan hekimlerimizden, onların tedavisini destekleyen hemşirelerimize, sağlık teknikerlerimizden, temizlik, güvenlik ve idari personelimize kadar herkes bu kutsal görevin bir parçasıdır. Sağlığın tüm çalışanları, hastanemizin başarıyla hizmet vermesini sağlayan büyük bir ekibin vazgeçilmez parçalarıdır.

Özellikle son dönemlerde sağlık sektöründe yaşanan zorluklara rağmen, gösterilen sabır, gayret ve fedakârlık için tüm sağlık çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gösterilen çaba, yalnızca onların değil, tüm toplumun takdirini kazanmıştır.

Sayın Başhekim göreve geldiği günden bu yana hastanemizin gelişimi, hizmet kalitesinin artırılması ve çalışanların en iyi koşullarda görev yapabilmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Hastanemizin kurumsal yapısını güçlendirmek, hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak için attığı adımlar ortadadır.

Elbette her yöneticinin kararları herkes tarafından aynı şekilde değerlendirilmeyebilir. Ancak eleştirilerin yapıcı olması, sürecin kişisel saldırılara dönüşmemesi hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sağlık Sen Çorum şubesi olarak amacımız, yalnızca bir kişiye destek vermek değil, aynı zamanda adaletli bir değerlendirme sürecine katkı sunmaktır. Hepimiz sağlık alanında fedakârca çalışan bireyleriz ve birlikte hareket ederek hastanemizin başarısını sürdürmeye devam etmeliyiz. Sayın Başhekimin liyakatine ve çalışma azmine olan inancımızı koruyor, kendisine olan desteğimizi açıkça ifade ediyoruz."