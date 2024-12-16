İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumaları tarafından gazetecilere yönelik sözlü ve fiziki saldırıya tepki yağdı.

Hem milletvekilleri hem de siyasi partilerin temsilcileri yayınladıkları mesajlarda saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Siyasiler mesajlarında şu ifadelere yer verdiler:

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya: Basın mensuplarına yönelik bu şiddeti kınıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren basın mensuplarına yapılan bu çirkin saldırı, yalnızca kişilere değil, ifade özgürlüğüne ve demokrasimize de zarar vermektedir.

Çorum’da basın emekçilerine yönelik bu tür bir saldırının yaşanmış olması, şehrimiz adına büyük bir talihsizliktir. Basın özgürlüğünü savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, bu olayın bir daha tekrarlanmaması için her türlü tedbirin alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu çirkin saldırıya maruz kalan gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın yargı önünde en kısa sürede çözüme kavuşacağına olan inancımızı ifade ediyoruz.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız: Nereden ve kimden gelirse gelsin halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik her türlü engelleme girişiminin karşısındayız. Çorum basınının emekçi isimlerine yönelik bu saldırı asla kabul edilemez. Korumalar tarafından gazeteci arkadaşlarımıza yönelik saldırıyı kınıyorum. Basın ve ifade özgürlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve demokrasiye olan samimi yaklaşımıyla tanıdığımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun bu yakışıksız durum karşısında korumalarına gerekli uyarıları yapacağına bundan sonraki süreçte böylesine çirkin durumların yaşanmayacağına inanıyoruz.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı: Basın mensubu arkadaşlarımıza yönelik sergilediği terbiyesizliği ve hadsiz kınıyoruz. Bu çirkin saldırının kabul edilemeyeceğini vurguluyoruz. Basın mensuplarının maruz kaldığı bu olayı derin bir üzüntüyle karşıladığımızı ifade ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan değerli basın mensuplarına yapılan bu saygısızlığı asla tasvip etmiyor, gazetecilere yönelik her türlü saldırıyı basın özgürlüğüne yapılan bir saldirı olarak görüyoruz. Yaşanan bu olaydan dolayı basın mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Her zaman, her platformda dile getirdiğimiz ve bizim için kıymeti çok büyük olan basın özgürlüğüne karşı yapılan bu kabul edilemez olayı ve buna sebep olanları kınıyor; hakaret ve kötü muameleye maruz kalan tüm basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay: İlimizin basın emekçilerine gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çorum basını İYİ Parti’nin saldırılarına karşı yalnız değildir. AK Parti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız ve basın mensuplarımızın yanındayız.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz: İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum ziyareti sırasında toplumun özgür ve tarafsız haber alma özgürlüğünün savunucusu emekçi Çorum basın mensuplarına yapılan şiddet eylemini kınıyor, şiddete mağruz kalan gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak: Bu çirkin saldırının kabul edilemeyeceğini vurguluyor, basın mensuplarının maruz kaldığı bu olayı derin bir üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.

Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan değerli basın mensuplarına yapılan bu saygısızlığın asla izahı olmadığını, gazetecilere yönelik her türlü saldırıyı basın özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Yaşanan bu olaydan dolayı basın mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

BBP İl Başkanı Özkan Yandım: Basın mensuplarımızın saldırıya uğradığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Gecesini gündüzüne katarak bize haberleri doğru ve en kısa sürede ulaştırmaya çalışan değerli basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Her daim yanlarında olduğumuzu en kalbi duygularımla iletiyorum.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu: Tek dertleri işerini yapmak olan halkın sesi, gözü, kulağı olan yerel basınımızın güzide temsilcilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yerel basınımızın temsilcilerine yapılan sözlü ve fiziksel saldırı kabul edilemez. Bundan sonraki süreçlerde basın mensuplarımıza böylesine çirkin saldırıların tekrar yaşanmayacağını temenni ediyor ve kınıyoruz, yerel basınımızın değerli mensupları Cuma Şahin, Halil Can Özeker, Erkan Karaca ve Engin Erenler’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş: Basın mensuplarının sahada özgürce çalışması, demokrasinin sağlıklı işleyişinin temel taşlarından biridir. Bu tür saldırılar yalnızca gazetecilere değil, halkın doğru haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Korumaların gerçekleştirdiği bu çirkin saldırıda mağdur olan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.

Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca: Gazetecilerin yalnızca işlerini yaptıkları için hedef gösterilmelerini ve şiddete maruz kalmalarını kınayoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması temenni ediyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın mensupları sadece işini yapmakla mükelleftir. Gazetecilere yönelik her türlü tehdit ve şiddet, toplumun bilgi edinme hakkına zarar verir. Basının özgürlüğü, halkın doğru bilgiye ulaşabilmesinin teminatıdır.

Çorum Oto Sanayiciler Derneği Başkanı Eyyüp Pehlivan: Basın mensuplarına yönelik saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) olarak bu olayı şiddetle kınıyoruz.

Basın mensupları, demokrasimizin şeffaflığı ve toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkı için vazgeçilmezdir. Onlara yönelik her türlü saldırı, ifade özgürlüğüne ve demokratik değerlere tehdittir.