Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında, gazeteci, televizyon programcısı ve yazar Pelin Çift, Çorum’da sevenleriyle buluştu.

Etkinliğin ardından Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Pelin Çift'e kentin tarihini, kültürel mirasını ve medeniyet birikimini tanıtarak Pelin Çift’e şehrin güzelliklerini anlattı.

Programda Pelin Çift, tarih ve kültür odaklı yayıncılığın önemine değinerek, Anadolu şehirlerinin kültürel mirasının korunmasının Türkiye’nin kimliğini yaşatmak açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Başkan Aşgın ise, Çorum’un Hititlerden günümüze uzanan tarihsel zenginliğini, kültürel dokusunu ve turizm potansiyelini anlatarak kentin “açık hava müzesi” niteliğinde olduğunu ifade etti.

Etkinlikte vatandaşlarla samimi bir söyleşi gerçekleştiren Pelin Çift, okurlarıyla kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çorumluların yoğun ilgi gösterdiği buluşma, kültür ve sanat dolu anlara sahne oldu.