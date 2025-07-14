Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı gösterdiği destansı direnişi bir kez daha gururla hatırladıklarını söyledi.

Başkan Aşgın mesajında, “Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, güvenlik güçlerimiz ve necip milletimizle birlikte darbecilere karşı onurlu ve güçlü bir duruş sergileyerek milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

Darbe girişiminin tehditler ve bombalarla desteklenmesine rağmen milletin çelikten iradesi karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “15 Temmuz ve sonrasında milletimiz tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir duruş sergileyerek tarihe önemli bir not düşmüştür” dedi.

Başkan Aşgın, mesajının sonunda ise şöyle konuştu:

“Canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”