Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Aşgın, bu gecenin "Bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Kadir Gecesi vesilesiyle dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin daha iyi idrak edileceğini ifade eden Başkan Aşgın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve duaların kabul edildiği müstesna bir gecedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan bu gece, Allah'ın rahmetini, mağfiretini ve bağışlamasını dilemek için önemli bir zaman dilimidir.Bu mübarek gece vesilesiyle, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasında barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.”