MURAT KARASU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kızı Elif Aşgın evlendi.

Feyza-Halil İbrahim Aşgın’ın kızları Elif Aşgın ile Hatice-Hüseyin Özkan çiftinin oğulları Emre Özkan, dün akşam Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğün merasimine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti Milletvekili Adayları Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, genç çiftin yakınlarının yanı sıra bürokrasi, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Elif Aşgın ile Emre Özkan’ın nikahını ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.