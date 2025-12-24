Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesinin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 13. Genel Kurulunda konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, şube başkanı Mehmet Şen’e desteğini dile getirdi.
Başkan İsbir, genel kurulda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerde çalışan emekçilerin hakları, sendikal örgütlenmenin önemi ve çalışma hayatında karşılaşılan sorunları anlattı.
İsbir, Belediye-İş Sendikası’nın yerel yönetim çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesi yönündeki mücadelesine vurgu yaparak, sendikal dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi ifade etti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet