Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) ilçenin ekonomik geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, OSB yönetiminin sağlıklı, etkin ve gecikmeden oluşturulmasının yatırımcılar, sanayiciler ve Sungurlu halkının ortak beklentisi olduğunu belirtti.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Başkan Dere, Oda Başkanına, TSO Yönetimine ve Meclisine, Sungurlu için büyük önem arz eden OSB yönetimi konusunda göstermiş oldukları vefakar tavır sebebiyle teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere ziyarette yaptığı açıklamada, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin, ilçenin ekonomik geleceği açısından hayati öneme sahip bir oluşum olduğunu belirterek, “Bu nedenle OSB yönetiminin sağlıklı, etkin ve gecikmeden oluşturulması; yatırımcıların, sanayicilerimizin ve hemşehrilerimizin ortak beklentisidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla ortaya konulan Türkiye Yüzyılı iradesi, üretimi, ihracatı ve istihdamı merkeze alan güçlü bir kalkınma vizyonunu ifade etmektedir ve Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi, bu büyük hedefin yereldeki en somut ve en stratejik karşılıklarından biridir. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İlhan Ambarkütükoğlu’nun, Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden, kendisini değil Sungurlu'muzu düşünerek ayrılma iradesini ortaya koymasıyla birlikte, uzun süredir kamuoyunda da yakından takip edilen ve yönetim yapılanmasının tamamlanamaması nedeniyle sürüncemede kalan süreç, çözüm zeminine kavuşmuştur. Bu doğrultuda, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen OSB Yönetim Kurulu’nda görev alma sorumluluğu tarafıma tevdi edilmiştir. Şahsıma verilen bu görevi; kişisel bir makam değil, Sungurlu’nun önünü açacak bir görev bilinciyle kabul ettiğimin altını özellikle çizmek isterim.

Sungurlu'muzun da Organize Sanayi Bölgemizin de vakit kaybına tahammülü yoktur. Bugün atılan bu adım, bir görev değişikliğinden öte; tıkanan bir sürecin aşılması, yönetim krizinin sona erdirilmesi ve Sungurlu’muzun sanayi hamlesinin yeniden hız kazanması adına önemli bir eşiktir. Şehrimizin istikbali için hayati önem arz eden bu konunun çözüme ulaştırılmasındaki emekleri sebebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bundan sonraki süreçte, OSB’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Sungurlu’muza yeni istihdam alanları kazandırılması için Sn. Valimiz, Sn. Kaymakamımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve tüm paydaşlarla uyum içerisinde çalışacağız. Kişisel ve siyasi hesapların değil, ortak aklın ve İlçemizin menfaatlerinin ön planda olduğu bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)