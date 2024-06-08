İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 69. Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yeniden başkan olarak seçildiği İç Anadolu Belediyeler Birliği 69.Olağan Meclis Toplantısında Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de Afet, Risk Yönetimi ve Dayanaklılık Komisyonu üyeliğine seçildi.

Başkan İsbir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar’ın oluşturmuş olduğu listesine şahsımı da dahil ederek Afet, Risk Yönetimi ve Dayanaklılık Komisyonu üyeliğine aday göstermesi ile İlçeme olan desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.