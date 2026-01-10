Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçe merkezinde kurulan sebze pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanını tek tek gezerek esnafla sohbet eden Başkan Ünlü, tezgâhlardaki ürünler, fiyatlar ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı. Alışveriş yapan hemşehrileriyle de yakından ilgilenen Ünlü, vatandaşlara hayırlı cumalar dileyerek bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında esnafın beklenti ve önerilerini dinleyen Başkan Ünlü, yerel yönetim olarak esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Pazarların ilçe ekonomisi ve sosyal hayat açısından önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Ünlü, belediye olarak esnafın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Ünlü, ziyaret sonrası yaptığı kısa değerlendirmede, “Cuma berekettir, paylaşmak huzurdur. Hem esnafımızla hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların taleplerini yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Bayat’ta birlik ve dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ünlü’ye teşekkür etti.