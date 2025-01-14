Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Oğuzhan Yalçın, 2024-2025 sezonu ilk yarı değerlendirmesi ve gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı, bugün saat 19:00'da Stadyumda basın toplantısı odasında gerçekleştirilecek. Başkan Yalçın, ilk yarıdaki takımın performansı, takımın durumu, hedefleri ve spor dünyasında yaşanan önemli gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunacak.