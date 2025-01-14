"Artık beyin ölümü gerçekleşti, birinin fişi çekmesi gerekiyor" "Artık beyin ölümü gerçekleşti, birinin fişi çekmesi gerekiyor"

Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Oğuzhan Yalçın, 2024-2025 sezonu ilk yarı değerlendirmesi ve gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı, bugün saat 19:00'da Stadyumda basın toplantısı odasında gerçekleştirilecek. Başkan Yalçın, ilk yarıdaki takımın performansı, takımın durumu, hedefleri ve spor dünyasında yaşanan önemli gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunacak.

Editör: Atila Çiğdem