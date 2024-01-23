Çorum amatör futbolunda son yıllarda alt yapılarda yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Mimar Sinan Gençlikspor Başkanı Alper Zahir Çorum gençlerini spor alanlarına çekmek için elinden gelen çabayı gösteriyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve hem sportif hemde dini bilgilerini tam olarak alması için Mimar Sinan kulübü olarak yaptıkları çalışmaların karşılığını almaktan son derece mennun.

Pazar günü oynanan Gülabibeyspor maçınıda büyük bir heyecan ile izleyen Başkan Alper Zahir maç sonunda galibiyet sevincini teknik heyet ve sporcularla paylaştı.

Kendi alt yapılarından yetişen futbolcuların forma giydiği genç takımla 1. Amatör Küme büyükler liginde büyük bir başarıyı amza atan isimlerden birisi olan Koray maçta attığı iki golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir tüm futbolcuları tebrik etti ve maçta galibiyette büyük pay sahibi olan Koray’ı ayrıca tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.