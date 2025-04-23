Çorum FK ligde bu hafta sonu Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Amedspor deplasmanından 1-0’lık mağlubiyet ile dönerek altı maçlık yenilmezlik ünvanını kaybeden kırmızı siyahlı takım iki günlük iznin ardından dün saat 15’de tesislerde toplandı ve saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı haftanın ilk antrenmanı öncesinde yaptığı toplantıda Amedspor maçının kritiğini yaptı ve mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu. Şanlı ligde çok kritik üç maç oynayacaklarını belirterek bu maçları kazanarak kendi kaderlerinini kendilerinin belirlemesinin önemine dikkat çekti ve tüm futbolculardan tam konsantrasyon istedi.

Sakatlıkları devam eden Kadir Seven ve Durel Avounou dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman yenileme ve jenerasyon ile tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım Ankaragücü maçının hazıklıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.